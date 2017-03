Oltre le nuvole, il luogo promessoci: il film di Shinkai in italiano, al cinema

Solo l'11 ed il 12 aprile sarà al cinema l'inedita versione doppiata in italiano del lungometraggio d'esordio del maestro giapponese Makoto Shinkai, in occasione della "Stagione degli Anime al Cinema" distribuita da Nexo Digital.

La storia, poetica e fantastica come da tradizione di Shinkai, è ambientata negli anni '90, quando il paese si riunisce e soltanto Hokkaido rimane occupata dall'Unione, che costruisce una torre smisurata: si tratta di un'arma in grado di trasformare il mondo in un universo completamente differente. Intanto due amici, Hiroki e Takuya, lavorano da tempo ad un aereo; il loro sogno è quello di avvicinarsi alla Torre per vedere finalmente cosa si nasconde oltre di essa. A poco a poco una ragazza di nome Sayuri si unisce a loro ed insieme diventano un trio inseparabile. I due adolescenti promettono di portare la ragazza con loro per scoprire cosa ci sia al di là della Torre, ma un giorno Sayuri scompare senza lasciare traccia. La promessa appare dunque infranta: Hiroki e Takuya abbandonano il loro sogno e le loro strade si dividono. Il destino però li riunirà anni più tardi, ma ora sono adulti e le cose sono cambiate. La promessa che li legava un tempo può essere considerata ancora valida?



La Stagione degli Anime al Cinema propone un calendario ricco di appuntamenti: "Yu-Gi-Oh! Il Lato Oscuro Delle Dimensioni. Il Film" (10, 11 e 12 marzo); il primo capolavoro appunto di Makoto Shinkai, "Oltre le nuvole, il luogo promessoci" (11 e 12 aprile); "Mobile Suite Gundam. Thunderbolt - December Sky", ispirato a una delle saghe più famose di sempre (16 e 17 maggio) e "Sword Art Online. Ordinal Scale -The Movie", il film tratto dal racconto che ha venduto 19 milioni di copie nel mondo (13 e 14 giugno).