Nuovo cinema paradiso: il film di Giuseppe Tornatore su Rai5

Il film capolavoro di Tornatore 'Nuovo cinema paradiso' in onda martedì 7 marzo su Rai5.

"Un canto d'amore per il cinema, nostalgico e senza tempo, divenuto uno dei nostri più grandi successi internazionali. È il film di Giuseppe Tornatore 'Nuovo cinema paradiso', che Rai Cultura propone martedì 7 marzo alle 21.15 su Rai5" viene riportato in una nota della tv di Stato.



"Salvatore è un regista affermato di origini siciliane che da oltre trent'anni vive a Roma e non ha più rimesso piede nella sua terra d'origine. Una sera viene informato della morte di un certo Alfredo - si fa sapere infine dalla Rai -, proiezionista del cinema nel paese dal quale proviene, e decide di tornare in Sicilia. Uscito nel 1988, il film è stato premiato l'anno dopo con l'Oscar per il miglior film straniero."