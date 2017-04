No - I giorni dell'arcobaleno: il film di Pablo Larrain su Rai5

Il film 'No - I giorni dell'arcobaleno', in onda martedì 4 aprile su Rai5.

"Nel 1988, in Cile, Pinochet indice un referendum sulla sua presidenza, sicuro di vincere. L'opposizione si mobilita e realizza una campagna di comunicazione innovativa, con la quale si mette fine alla dittatura. È una delle svolte nodali della storia cilena raccontata nel film di Pablo Larrain 'No - I giorni dell'arcobaleno' che Rai Cultura propone martedì 4 aprile alle 21.15 su Rai5" informa in un comunicato la tv di Stato.



"Il film è interamente girato in un formato che restituisce il sapore della televisione degli anni '80, con immagini in 4:3 e con qualità volutamente bassa, come se il linguaggio visivo fosse mimetico rispetto al periodo storico raccontato. Nel cast, Gael Garcìa Bernal e Alfredo Castro" viene diffuso infine.