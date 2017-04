Niente può fermarci: il road movie su Rai2

Il film 'Niente può fermarci', in onda su Rai2 giovedì 27 aprile.

"I destini di quattro ragazzi si stanno per incrociare in una tranquilla casa di cura: talmente tranquilla che decidono di scappare, ad Ibiza. E' la storia di Mattia, Augusto, Leonardo e Guglielmo, protagonisti di 'Niente può fermarci', road movie diretto da Luigi Cecinelli in onda su Rai2 giovedì 27 aprile alle 23.20. - viene esposto in un comunicato della tv di Stato - Interpretato da Emanuele Propizio, Federico Costantini, Vincenzo Alfieri, Guglielmo Amendola, Maria Chiara Augenti, il film vanta nel cast anche la partecipazione di Gérard Depardieu, Serena Autieri, Paolo Calabresi, Gian Marco Tognazzi, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Anna Dalton, Eva Riccobono, Lucia Ocone, Simone Montedoro."



Dalla Rai si rende noto in ultimo: "Quattro ragazzi affetti da differenti patologie psicofisiche vengono mandati in una struttura riabilitativa dalle loro famiglie: la tranquilla routine a cui sono stati obbligati li spinge però a studiare una strategia di fuga e piuttosto che concentrarsi su come guarire dai loro tic e dalle loro ossessioni decidono di scappare, rubando l'auto del direttore e puntare verso Ibiza. Inizieranno così un viaggio on the road che porterà loro stessi e le loro famiglie a conoscersi meglio e ad accettare anche i loro caratteri così speciali."