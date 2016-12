Natale al Cabaret: il film di Bob Fosse con Liza Minnelli su Rai Storia

"Berlino, 1931. Sally, giovane cantante americana di un modesto cabaret, si innamora di un intellettuale inglese, Bryan. Tra i due nasce una relazione tempestosa e quando Sally rimane incinta, Bryan accetta di sposarla" illustra in un comunicato la Rai.



Dalla tv pubblica di Stato si comunica in ultimo: "La ragazza sceglie però di abortire e continuare la sua carriera, dimenticando Bryan. È la storia narrata dal film 'Cabaret' di Bob Fosse, in onda domenica 25 dicembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo 'Binario cinema'. Nel cast Liza Minnelli, Michael York, Helmut Griem."