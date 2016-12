Nashville: il film di Robert Altman su Rai Storia

"È un puzzle narrativo, composto dalle storie di ventiquattro diversi personaggi, tutti a Nashville, capitale del Tennessee e della musica country, nell'arco di cinque giorni di festa organizzati per sostenere la candidatura di un politico qualunquista e reazionario" si segnala in una nota dalla Rai.



"È 'Nashville', il film di Robert Altman, in onda domenica 1 gennaio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo 'Binario Cinema'. Ne scaturisce il ritratto di un paese che dopo il Vietnam e il Watergate appare accomunato solo dallo smarrimento. Candidato a 5 Oscar, ne vinse solo uno: quello per la miglior canzone originale, assegnato a 'I'm Easy' di Keith Carradine" rende noto in conclusione la tv pubblica di Stato.