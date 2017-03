Morto er Monnezza Tomas Milian: stroncato da un ictus a Miami

L'attore cubano naturalizzato italiano Tomas Milian è morto a Miami all'età di 84 anni. Famosi i personaggi "er Monnezza" e Nico Giraldi, interpretati da Tomas Milian nei film polizieschi "all'italiana" degli anni Sessanta e Settanta.

Tomas Milian è morto a Miami, dove viveva da diversi anni, stroncato da un ictus all'età di 84 anni.



Attore cubano naturalizzato italiano, è rimasto celebre in particolare per il personaggio del ladruncolo romano "er Monnezza" interpretato nei film polizieschi "all'italiana" degli anni Sessanta e Settanta. Ma non meno famosa è la sua interpretazione del maresciallo (poi ispettore) Nico Giraldi, anche grazie all'eccellente doppiaggio di Ferruccio Amendola.



Tomas Milian però recitò anche in alcune pellicole di grandi registi come Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini. Nel 1966 Tomas Milian tentò anche l'avventura musicale con una piccola band, Tomas Milian Group.



Insignito nel 2014 del Marc'Aurelio alla carriera del Festival internazionale del film di Roma, nello stesso anno Tomas Milian ha pubblicato il testo autobiografico "Monnezza amore mio".