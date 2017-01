Monsters & Co: il film che non fa paura ai bambini, su Rai2

"La città di Mostropoli, abitata da mostri, ricava l'elettricità dalla centrale elettrica cittadina, che converte le urla dei bambini in energia elettrica. I mostri che vi lavorano devono spaventare i bambini giungendo nelle loro camere di notte, attraverso delle porte speciali, che conducono nel mondo degli umani. Ogni notte entra in azione un team di spaventatori capitanati da James Sullivan, detto 'Sulley'. I mostri hanno a loro volta una grande paura dei bambini, poiché li considerano pericolosi e infetti, e sono convinti di poter morire semplicemente venendo toccati da uno di loro. Per questo hanno il terrore che un'operazione di spavento non vada a buon fine e che loro possano entrare in contatto con i bambini e i loro oggetti. - viene riassunto - E' il film d'animazione 'Monsters & Co', diretto da Peter Docter e David Silverman, in onda lunedì 30 gennaio alle ore 21.20 su Rai2".