Molière in bicicletta: la commedia francese di Philippe Le Guay su Rai5

'Molière in bicicletta', il film in onda martedì 9 maggio su Rai5.

"Un omaggio al teatro e al mestiere dell'attore. Lo firma Philippe Le Guay con il film 'Molière in bicicletta' - fa sapere in un comunicato la tv di Stato -, che Rai Cultura propone martedì 9 maggio alle 21.15 in prima visione su Rai5."



"Un attore di successo prova in tutti i modi a convincere l'amico - precisa in ultimo la Rai -, ritiratosi dalle scene su un'isola, a mettere in scena 'Il Misantropo' di Molière. Ambientato sull'isola di Ré, nel film anche l'attrice italiana Maya Sansa che interpreta un ruolo chiave nella vicenda dei due amici e colleghi."