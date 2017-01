Milk: il film con Sean Penn sul primo politico USA gay

"Harvey Milk è stato un importante attivista per il riconoscimento dei diritti dei gay e primo politico americano a dichiararsi ufficialmente omosessuale. Rai Cultura racconta la sua storia con il film 'Milk' - riporta in una nota la tv di Stato -, in onda martedì 17 gennaio alle 21.15 su Rai5."



Dalla Rai si fa sapere in conclusione: "Il film ripercorre gli ultimi otto anni di vita dell'attivista che per molti ha incarnato una nuova figura di militante per i diritti civili e, con la sua morte prematura avvenuta nel 1978, è diventato un eroe. Oscar per il migliore attore a Sean Penn e per la migliore sceneggiatura originale a Dustin Lance Black. La regia è firmata da Gus Van Sant."