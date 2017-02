Meduse: storie di donne a Tel Aviv, il film su Rai5

Il film 'Meduse' in onda martedì 21 febbraio su Rai5.

"Tre storie di donne si intrecciano in un albergo di Tel Aviv. È il film drammatico 'Meduse', diretto da Shira Geffen e Etgar Keret, e interpretato da Sarah Adler, Nikol Leidman e Gera Sandler, che Rai Cultura propone martedì 21 febbraio alle 21.15 su Rai5" illustrano in un comunicato dalla tv di Stato.



"Una misteriosa bambina compare su una spiaggia, nessuno sa chi sia né da dove provenga; da questo ritrovamento parte il racconto collettivo di personaggi che si incontrano e si scontrano. Vincitore del premio Caméra d'Or al Festival di Cannes 2007" comunica in ultimo la Rai.