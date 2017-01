Mario Martone con Il giovane favoloso inaugura il cinema italiano su Rai3

"Con la prima visione de 'Il giovane favoloso' di Mario Martone riprende venerdì 13 gennaio alle 21.15 il ciclo dedicato da Rai3 al cinema italiano in prima serata. Il film di Martone su Giacomo Leopardi (interpretato da un grande Elio Germano) inaugura un appuntamento che ogni venerdì fino a marzo vedrà avvicendarsi commedie e film drammatici, tante prime visioni e qualche replica. Sempre nell'ottica di una valorizzazione del nostro cinema che vada aldilà della distinzione fra generi e che non disdegni di affiancare grandi maestri come Martone, Tornatore, Avati a giovani registi più o meno affermati o attori passati già da tempo dietro la macchina da presa" si riporta in un comunicato dalla tv di Stato.