Mario Francese, Libero Grassi, Renata Fonte ed Emanuela Loi: 4 film per gli eroi civili

"Al via i set di 'Liberi Sognatori. Le idee non si spezzano mai', prodotti da Taodue per Mediaset. - riporta in una nota l'azienda di Cologno Monzese - I quattro film tv sono dedicati agli eroi civili Mario Francese, Libero Grassi, Renata Fonte ed Emanuela Loi, persone che hanno pagato con la morte l'impegno quotidiano a difesa della giustizia e contro le mafie."



"Protagonisti dei film tv sono Claudio Gioè (che interpreta Mario Francese), e nel cast c'è anche Marco Bocci, Giorgio Tirabassi (Libero Grassi), Cristiana Capotondi (Renata Fonte) e Greta Scarano (Emanuela Loi), e nel cast c'è anche Riccardo Scamarcio" prosegue Mediaset.



Il gruppo milanese conclude infine: "Lo scorso 26 gennaio ricorreva il trentottesimo anniversario della morte di Mario Francese, assassinato dalla mafia nel 1979 a Palermo, città che infatti ospita il set del film dedicato alla sua vita. Il giornalista è interpretato da Claudio Gioè, Marco Bocci invece, interpreta suo figlio che, dopo molti anni, e dopo aver lottato per portare a processo mandanti ed esecutori materiali dell'omicidio del padre, si è tolto la vita. La storia di Mario Francese è diretta da Michele Alhaique."