Margin Call: il film sulla crisi finanziaria di Wall Street su Rai5

Il film 'Margin Call' su come nasce una crisi finannziaria in onda martedì 7 febbraio su Rai5.

"La crisi finanziaria di Wall Street raccontata come in un thriller nelle 24 ore vissute dai dipendenti di una grande banca di investimenti. E' il film di J. C. Chandor 'Margin Call' che Rai Cultura propone martedì 7 febbraio alle 21.15 su Rai5. - viene annunciato in una nota - Il film, interpretato da Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Demi Moore, Stanley Tucci, racconta come nell'arco di poche ore una rispettata e rinomata agenzia finanziaria operi consapevolmente un intervento di mercato che manderà in crisi milioni di persone, aziende, banche".