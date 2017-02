Manhattan: la dichiarazione d'amore di Woody Allen a New York su Rai5

Il film 'Manhattan', in onda martedì 28 febbraio su Rai5.

"Un'immensa dichiarazione d'amore in bianco e nero che Woody Allen rivolge alla città di New York. È il film 'Manhattan', che Rai Cultura propone martedì 28 febbraio alle 21.15, per la prima volta su Rai5" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



"Dopo essersi separato dalla moglie che ora vive con una donna, la vita sentimentale di Isaac, autore televisivo di 42 anni, va in confusione quando la sua nuova fiamma, Tracy, decide di trasferirsi a Londra" prosegue la Rai.



"L'incontro con la giornalista Mary (Diane Keaton) sembra cambiare il corso delle cose. Candidato a 2 premi Oscar nel 1979, è considerato il film capolavoro di Woody Allen, dalla sceneggiatura impeccabile e con dialoghi memorabili. Nel cast Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway, Meryl Streep" si evidenzia in conclusione.