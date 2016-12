Loro chi?: il film con Marco Giallini ed Edoardo Leo in prima visione tv

"La prima visione assoluta di 'Loro chi?' è la proposta cult di Premium Cinema HD, per la prima serata di giovedì 22 dicembre. Marco Giallini ed Edoardo Leo sono i protagonisti del film diretto da Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci, entrambi candidati nella categoria Miglior Regista Esordiente ai David di Donatello 2016" riporta in una nota Mediaset.



"Ambientato tra le valli del Trentino e le coste della Puglia, 'Loro chi?' racconta le peripezie del 36enne David (Leo), un uomo con un'unica ambizione: guadagnare la stima e il rispetto del Presidente (Ivano Marescotti) dell'azienda presso cui lavora, ottenere un aumento di stipendio e la promozione a dirigente" prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.



"Ad un certo punto il desiderio sembra anche avverarsi: David sta per presentare un brevetto grazie al quale meriterà l'apprezzamento sempre sognato. Ma in una sola notte - comunica in ultimo il Biscione -, l'incontro con l'abile truffatore Marcello (Giallini), gli cambierà la vita. David perde la fidanzata, il lavoro e la casa. Ed è pure costretto a chiedere aiuto a colui che lo ha messo nei guai. Nel cast della commedia/thriller anche Antonio Catania."