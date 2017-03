Limitless: il film con Bradley Cooper e Robert De Niro, su Rai4

L'action movie 'Limitless', in onda giovedì 30 marzo su Rai4.

"Giovedì 30 marzo Rai4 trasmette alle 21.04 il film 'Limitless'. - riporta in una nota la tv di Stato - Eddie Morra (Bradley Cooper) soffre di un cronico 'blocco dello scrittore' ma la sua vita cambia improvvisamente quando un vecchio amico gli fa scoprire il NZT, un nuovo farmaco che gli permette di aumentare al massimo le sue capacità intellettive."



"Eddie così riesce a ricordare tutto e ad imparare qualsiasi lingua in un giorno, riesce a fare equazioni complesse e ad ingannare chiunque incontri. Presto Eddie travolge Wall Street: da una piccola somma iniziale ricava milioni. Le sue imprese attraggono il magnate della finanza Carl Van Loon (Robert De Niro), che lo invita a fare da mediatore per la più grande fusione nella storia delle corporation. Ma questo espone Eddie anche a persone che farebbero qualsiasi cosa pur di impadronirsi delle sue scorte di NZT." si illustra in ultimo dalla Rai.