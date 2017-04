La ragazza di Bube con Claudia Cardinale: il film su Rai Storia

Il film 'La ragazza di Bube' di Luigi Comenicini, in onda domenica 9 aprile su Rai Storia.

"Storia d'amore tra due ragazzi, una contadina toscana e un ex partigiano che s'è macchiato di un omicidio politico che lo costringe alla latitanza. Il film 'La ragazza di Bube' di Luigi Comenicini - tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Cassola pubblicato nel 1960, e proposto domenica 9 aprile alle 21.10 su Rai Storia - porta sullo schermo le tante difficoltà del dopoguerra italiano, a cominciare da quelle legate al reinserimento di chi ha combattuto per la libertà e ora vive la quotidianità come una sconfitta degli ideali in cui ha creduto. Nel cast Claudia Cardinale, per la prima volta con la sua vera voce, Grolla d'oro nel 1964 e Nastro d'argento nel 1965 come migliore attrice. David di Donatello e Nastro d'argento a Franco Cristaldi come miglior produttore" si segnala in un comunicato dalla tv di Stato.