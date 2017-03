La ragazza del lago: il film con Toni Servillo e Valeria Golino su Rai Movie

Rai Movie manda in onda giovedì 16 marzo 'La ragazza del lago', tratto da un romanzo della norvegese Karin Fossum.

"'La ragazza del lago' con Toni Servillo, Fabrizio Gifuni e Valeria Golino è il film, in prima visione Rai, proposto da Rai Movie giovedì 16 marzo alle 21.20. - viene anticipato in una nota - Ambientata in Friuli Venezia Giulia, la vicenda prende le mosse dal ritrovamento sulle sponde dei laghi di Fusine, del corpo di una giovane donna misteriosamente assassinata. L'indagine del commissario Sanzio scoperchia i segreti della piccola comunità del paese in cui il delitto è stato compiuto rivelando una rete di omertà e di silenzi".



"Tratto da un romanzo della norvegese Karin Fossum e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2007, - si precisa - il film d'esordio di Andrea Molaioli è stato un successo sia di pubblico che di critica. Si è affermato poi come indiscusso trionfatore ai David di Donatello, portandosi a casa 10 premi, fra cui quelli per il Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura e Miglior Attore Protagonista".