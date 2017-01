La morte ha fatto l'uovo: il fim cult con Gina Lollobrigida su Rai Storia

"Una storia grottesca a base di perversioni e piani delittuosi mossi dall'avidità - si rende noto dalla tv di Stato -, sullo sfondo di un'impresa avicola sempre più automatizzata in funzione della massimizzazione dei profitti. Il film 'La morte ha fatto l'uovo', di Giulio Questi - in onda domenica 29 gennaio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo 'Binario Cinema' - è una pellicola del 1968 che col tempo è diventata oggetto di un vero e proprio culto."



"Oggi il film è considerato uno dei più sperimentali della storia del cinema italiano e nello stesso tempo una delle più lucide denunce della deriva consumistica che stava travolgendo la società italiana tra la metà degli anni '50 e l'inizio degli anni '60. Nel cast Gina Lollobrigida, Jean-Louis Trintignant, Ewa Aulin" rivelano infine dalla Rai.