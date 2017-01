La guerra dei fiori rossi: il film sulla Cina comunista vista da un bambino

"Il punto di vista di un bambino di quattro anni che cresce in un convitto della Cina comunista. Lo racconta il regista Zhang Yuan nel film 'La guerra dei fiori rossi', che Rai Cultura trasmette martedì 10 gennaio alle 21.15 su Rai5. - viene annunciato in una nota - Il piccolo protagonista di questa storia cerca inizialmente di conquistare gli ambiti fiori rossi che nel convitto distinguono i bravi bambini da quelli meno bravi: nell'arco del film il suo atteggiamento cambierà, fino ad attuare una serie di proteste verso il ristretto mondo dell'asilo, per quanto possibile a un bambino di 4 anni".