L'ombra della vendetta di Oliver Hirschbiegel, il film su Rai Storia

Rai Storia manda in onda il film 'L'ombra della vendetta', domenica 21 maggio.

"Tratto da un storia vera, rievoca con grande efficacia che cosa rappresentò la contrapposizione tra armata tra cattolici e protestanti in Irlanda del Nord, dalla fine degli anni '60 fino alla fine degli anni '90. È il film 'L'ombra della vendetta', di Oliver Hirschbiegel, in onda domenica 21 maggio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo 'Binario Cinema'" si espone in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai specifica in conclusione: "È il racconto di una vera e propria guerra civile a bassa intensità, che oltre a lasciare sul campo migliaia di morti e di feriti ha segnato in maniera indelebile l'animo di quanti la vissero in prima persona. Nel cast, Liam Neeson e James Nesbitt."