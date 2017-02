Killer Elite: il film con Robert De Niro e Jason Statham su Rai2.

Rai2 trasmette il film 'Killer Elite', in onda lunedì 13 febbraio.

"Lunedì 13 febbraio alle 21.20 Rai2 propone il film di azione 'Killer Elite'. - viene annunciato in un comunicato dalla tv di Stato - Anni '80: Dani Bryce (Jason Statham) assassino su commissione, stanco della vita da mercenario si ritira. Ma quando scopre che il suo amico Hunter (Robert De Niro) è stato rapito in Oman, decide di tornare in azione. Si troverà a fare i conti con alcuni ex membri dei servizi segreti britannici."