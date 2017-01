Julia Roberts torna ad essere Pretty woman: il film su film

"Mercoledì 18 gennaio alle 21.25 Rai1 trasmette il film 'Pretty woman' - scrivono in una nota dalla tv di Stato -, con Richard Gere e Julia Roberts e la regia di Garry Marshall."



"Vivian Ward è una giovane prostituta di Hollywood, ma la sua vita è destinata a cambiare nel momento in cui incontra Edward Lewis, un affarista miliardario e senza scrupoli appena uscito dall'ennesimo fallimento sentimentale" segnala in ultimo la Rai.