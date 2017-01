Jennifer Lopez e Matthew McConaughey in "Prima o poi mi sposo" su Rai2

"Giovedì 19 gennaio alle 21.20, Rai2 propone il film 'Prima o poi mi sposo', di Adam Shankman con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Mary Fiore è una organizzatrice di matrimoni, da lungo tempo single. Un giorno, Mary, viene salvata da un medico, Steve Edison, e se ne innamora subito" viene rivelato in una nota dalla tv di Stato.



La Rai espone infine: "Scoprirà solo dopo che è destinato ad essere lo sposo di uno dei più importanti matrimoni che lei stessa sta organizzando, e decide di coronare il sogno del padre di vederla sposata con lo spasimante siciliano Massimo. Mary e Steve sono quindi destinati a sposarsi lo stesso giorno, a poca distanza l'uno dall'altra, ma un matrimonio salta e Steve inizierà una corsa contro il tempo per impedire all'amore della sua vita di sposarsi con un uomo che in realtà non ama..."