Jane Eyre: il film con Michael Fassbender su Rai5

Rai5 propone il film 'Jane Eyre', in onda martedì 16 maggi.

"Un grande classico della letteratura più volte adattato per il cinema e per la televisione, nell'interpretazione di Mia Wasikowska e Michael Fassbender. E' 'Jane Eyre', film che Rai Cultura propone martedì 16 maggio alle 21.15 in prima visione su Rai5" viene esposto in un comunicato della tv di Stato.



"Nell'Inghilterra vittoriana, la vita difficile di Jane Eyre, orfana che deve fare affidamento sulle sue forze e sulla sua intelligenza per riuscire a sopravvivere fra mille avversità. La regia è affidata a Cary Fukunaga che di lì a qualche anno sarà meglio conosciuto come regista della prima stagione di 'True Detective'" spiega in ultimo la Rai.