In solitario: il film di Christophe Offenstein su Rai5

Il film 'In solitario' in onda martedì 25 aprile su Rai5.

"Una regata in barca a vela come metafora della vita che non è mai affrontata in solitario - informa in una nota la tv di Stato -, ma ci obbliga nonostante tutto al confronto con l'altro. È il film 'In solitario' di Christophe Offenstein che Rai Cultura propone martedì 25 aprile alle 21.15 su Rai5."



"Lo skipper Yann, che sta affrontando la rinomata Vendée-Globe - una gara di circumnavigazione del globo in barca a vela - si rende conto di non essere l'unico a bordo della sua barca" prosegue la Rai.



"La Vendée-Globe è l'unica regata al mondo che prevede la circumnavigazione della terra in solitario, senza poter attraccare o ricevere assistenza. Per le sue restrizioni, la regata è una dura prova di resistenza e viene considerata come la più significativa delle gare a vela" viene spiegato infine.