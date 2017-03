Il paradiso per davvero: il film sull'esperienza di pre-morte in prima tv

Rai2 trasmette il film 'Il paradiso per davvero', adattamento cinematografico del libro autobiografico, in onda venerdì 24 marzo.

"Venerdì 24 marzo alle 21.05 Rai2 trasmette il film in prima tv 'Il paradiso per davvero' - informa in una nota la tv di Stato -, con Greg Kinnear e Connor Corum. Dopo un delicato intervento chirurgico in cui ha rischiato di morire, il piccolo Colton Burpo comincia a raccontare aneddoti inerenti alla sua esperienza in cielo."



Dalla Rai viene reso noto infine: "Con innocenza infantile ripercorre la sua incredibile avventura, parlando con cognizione anche di fatti avvenuti prima della sua nascita. Il padre Todd e la madre Sonja sono chiamati ad affrontare il significato di quello che è per tutti un evento straordinario e a trovare il coraggio di condividere l'esperienza di Colton..."