Il mondo di Arthur Newman: il film con Colin Firth su Rai3

"Giovedì 2 febbraio alle 21.15 Rai3 trasmette il film 'Il mondo di Arthur Newman' con Colin Firth. - rivelano in un comunicato dalla tv di Stato - Wallace è un uomo divorziato, incompreso dal figlio, insoddisfatto del lavoro: decide di lasciarsi tutto alle spalle procurandosi una nuova identità: come Arthur Newman, in viaggio verso l'Indiana, incontra Emily Blunt anche lei in fuga dal suo turbolento passato. Pronti a tutto pur di rifarsi una vita, troveranno insieme il modo di assumersi la responsabilità di essere quello che sono veramente."