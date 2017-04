Il mondo di Arthur Newman: il film Colin Firth su Rai Movie

'Il mondo di Arthur Newman', in onda martedì 18 aprile su Rai Movie.

"Martedì 18 aprile alle 21.20 Rai Movie trasmette il film 'Il mondo di Arthur Newman' con Colin Firth. - viene riportato in un comunicato dalla tv di Stato - Wallace è un uomo divorziato, incompreso dal figlio, insoddisfatto del lavoro: decide di lasciarsi tutto alle spalle procurandosi una nuova identità: come Arthur Newman, in viaggio verso l'Indiana, incontra Emily Blunt anche lei in fuga dal suo turbolento passato. Pronti a tutto pur di rifarsi una vita, troveranno insieme il modo di assumersi la responsabilità di essere quello che sono veramente."