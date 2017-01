Il giardino dei Finzi Contini: il film di Vittorio De Sica su Rai Storia

"Emanati tra il 1938 e il 1939, i provvedimenti adottati dal regime fascista per preservare e migliorare una immaginaria 'razza italiana' dalle impurità di tutte le categorie umane considerate inferiori, a cominciare, ovviamente, da quella costituita dagli aderenti alla religione ebraica, rappresentano il punto più basso - sotto il profilo etico e civile - della vicenda storica del ventennio fascista" si fa sapere in una nota dalla tv di Stato.



Viene rivelato infine: "Una pagina riletta da Vittorio De Sica nel film 'Il giardino dei Finzi Contini', con Lino Capolicchio, Dominique Sanda, Fabio Testi ed Helmut Berger nei panni dei quattro giovani protagonisti, che Rai Cultura propone domenica 23 gennaio alle 21.10 su Rai Storia per 'Binario Cinema'. Tratta dall'omonimo romanzo capolavoro pubblicato da Giorgio Bassani nel 1962, e sceneggiata da Vittorio Bonicelli e Ugo Pirro, la pellicola di De Sica, in sala dal dicembre del 1970, nel 1971 vinse l'Orso d'Oro del Festival di Berlino, 2 David di Donatello, 2 Nastri d'argento e 1 Globo d'oro, e nel 1972, l'Oscar come miglior film straniero. Il film è replicato lunedì 23 gennaio alle 9.30 e sabato 28 gennaio alle 18.00, sempre su Rai Storia."