Il fondamentalista riluttante: un film sul Pakistan dopo l'11 Settembre

Rai3 trasmette il film 'Il fondamentalista riluttante', in onda giovedì 9 febbraio.

"Giovedì 9 febbraio alle 21.15 Rai3 trasmette, in prima tv, il film 'Il fondamentalista riluttante'. - viene scritto in una nota dalla tv di Stato - Durante le manifestazioni studentesche a Lahore nel 2010, un giovane pachistano, il professor Changez Khan viene intervistato dal giornalista americano Bobby Lincoln".



"Changez, che ha studiato a Princeton, racconta a Lincoln il suo passato di brillante analista finanziario a Wall Street. Parla del luminoso futuro che aveva davanti, del suo mentore e della bellissima, sofisticata Erica, con la quale si preparava a condividere il futuro. All'indomani dell'11 settembre, il senso di alienazione e il sospetto con il quale viene improvvisamente trattato, lo riporta nella sua terra di origine e dalla sua famiglia" prosegue la Rai.



"Il suo carisma e la sua intelligenza lo fanno subito diventare un leader sia agli occhi degli studenti pachistani che lo adorano sia del governo americano che lo guarda con sospetto" si riferisce in conclusione.