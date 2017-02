Il Cinema da Oscar è su Canale 5: si inizia con Il Discorso del Re

In attesa delle statuette 2017, Canale 5 propone il grande 'Cinema da Oscar', a partire da mertedì 7 febbraio.

"Da martedì 7 febbraio, cinque eccezionali appuntamenti con il grande 'Cinema da Oscar' su Canale 5. In prime-time e seconda serata, la rete ammiraglia di Mediaset propone 8 film campioni di incassi e vincitori dell'ambita statuetta dorata. - si annuncia in una nota - In attesa di conoscere i nomi dei vincitori dell'89ª edizione della cerimonia degli Academy Awards, che verranno annunciati il prossimo 26 febbraio, Canale 5 offre ai suoi telespettatori il grande cinema hollywoodiano".



"Martedì 7 febbraio in prima serata, 'Il Discorso del Re', la pellicola con Colin Firth e Geoffrey Rush, che si è aggiudicata 4 Premi Oscar per 'Miglior film', 'Miglior attore protagonista', 'Miglior regista' e 'Miglior sceneggiatura'. - si anticipa - Mercoledì 8 febbraio in prima serata, 'The Blind Side' con Sandra Bullock che, per la sua interpretazione nel ruolo della designer Leigh Anne Tuohy, ha trionfato agli Oscar 2010 come 'Miglior attrice protagonista'."



"Giovedì 9 febbraio in prima serata e in prima visione tv, 'Interstellar', il film di fantascienza diretto da Christopher Nolan e interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Michael Caine, che ha conquistato l'Oscar per i 'Migliori effetti speciali' - si prosegue - Venerdì 10 febbraio in prima serata, 'Gravity' la pellicola con Sandra Bullock e George Clooney che si è aggiudicata ben 7 statuette. A seguire, in seconda serata, 'Ray', con Jamie Foxx nei panni del pianista Ray Charles, interpretazione che gli è valsa l'Oscar come 'Miglior attore protagonista'."



Invece "sabato 11 febbraio in prima serata 'Il Grande Gatsby' di Baz Luhrmann con protagonista Leonardo Di Caprio premiato con due Oscar per 'Miglior scenografia' e 'Migliori costumi'. In seconda serata, il capolavoro di Woody Allen 'Vicky Cristina Barcelona' che ha permesso a Penelope Cruz di ottenere la statuetta come 'Miglior attrice non protagonista'."