Gone - Scomparsa: il thriller su Rai2

Il film di Rai2 per la serata di lunedì 6 marzo è 'Gone - Scomparsa'.

"Il film 'Gone - Scomparsa' è il thriller in onda lunedì 6 marzo alle 23.30 su Rai2, scritto da Allison Burnett, diretto da Heitor Dhalia e interpretato da Amanda Seyfried. - si riporta in un comunicato dalla tv di Stato - Jillian 'Jill ' Conway vive a Portland, in Oregon, con la sorella Molly, studentessa di economia al college."



"Tempo addietro Jill era stata rapita da un brutale serial killer che l'aveva messa in una profonda fossa nascosta nei 5100 acri di Forest Park - evidenzia la Rai -, il parco più famoso della città."



"Durante la prigionia Jill scopre dei resti umani, all'interno della propria cella, rimanendone traumatizzata. Terrorizzata riesce a ferire il proprio rapitore (con un osso rotto preso da una delle donne uccise in precedenza) riuscendo quindi a fuggire. Nessuno crede a Jill che viene sottoposta invece a trattamenti psichiatrici" viene reso noto in ultimo.