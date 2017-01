Giornata della Memoria: il film "Elser, i 13 minuti che non hanno cambiato la storia"

"Germania, novembre 1939. Adolf Hitler si prepara a tenere un importante discorso alla birreria Burgerbraukeller di Monaco. Due giorni prima, il carpentiere Georg Elser, piazza una carica di esplosivo in una colonna della sala, con l'intento di uccidere il Fuhrer e fermare il nazismo" espone in una nota la Rai.



"Elser verrà arrestato, ma durante il lungo interrogatorio non pronuncerà una parola. Attraverso dei flashback, si scoprirà la figura del 'ribelle' Elser: un musicista di buon cuore, amante delle donne, di una in particolare di nome Elsa. Un 'eroe normale' accusato di un crimine che non è riuscito a commettere, e che ora, dalla sua cella e camera di tortura, ricorda i bei momenti passati con i suoi amici e la sua compagna" prosegue la tv di Stato.



Viene esposto: "E' il film 'Elser, i 13 minuti che non hanno cambiato la storia', in onda venerdì 27 gennaio alle 21.20 su Rai2 (in occasione della Giornata della Memoria), l'affascinante storia di un uomo che avrebbe potuto cambiare tutto, ma che è rimasto nell'anonimato, da solo e non guidato da alcuna ideologia, senza percepire se stesso come quei 'combattenti' che Hitler cercava di attirare verso il Reich."



Si comunica infine: "Elser era un pacifista convinto, che ha avuto il coraggio di assumersi la responsabilità della sua azione e di pagarne il prezzo senza parlare, un uomo del popolo che desiderava soltanto essere libero, senza grandi dimostrazioni di coraggio e senza costruire intorno a sé un dogma. Era un semplice resistente tedesco. Diretto da Oliver Hirschbiegel, interpreti: Christian Friedel, Katharina Schúttler, Burghart Klaußner, Johann von Búlow, David Zimmerschied."