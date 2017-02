Fuocoammare a due giorni dalla notte degli Oscar, su Rai3

In occasione degli Oscar 2017, Rai3 ripropone il film 'Fuocoammare' di Gianfranco Rosi, in onda venerdì 24 febbraio.

"A due giorni dalla grande notte degli Oscar, dove è candidato come miglior documentario, Rai3 propone domani, venerdì 24 febbraio alle 21.15, il film 'Fuocoammare' di Gianfranco Rosi, Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino 2016. Prodotto con Rai Cinema insieme all'Istituto Luce Cinecittà e distribuito da 01, il film è stato girato sull'isola di Lampedusa, e ne racconta le due realtà principali: quella di chi ci è nato e ci vive, soprattutto pescatori, e quella dei migranti che ci arrivano dal Nord Africa attraversando il mare" riferisce in una nota la tv di Stato.



"Tra i protagonisti del film ci sono il ragazzino Samuele, di cui Rosi racconta le giornate tra scuola, pesca e famiglia, e il dottor Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che negli ultimi anni si è trovato ad affrontare in prima persona tutti i problemi sanitari - e non solo - che riguardano i migranti, dalle gravidanze alle numerose morti" illustra infine la Rai.