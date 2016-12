Frozen, il regno di ghiaccio: il film d'animazione da Oscar su Rai2

"Frozen, il regno di ghiaccio", il film diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi, arriva su Rai2 mercoledì 21 dicembre alle 21.10. Animato al computer e prodotto dalla Walt Disney Animation Studios, nel 2014 ha vinto due premi Oscar, uno come miglior film d'animazione e l'altro come miglior canzone" viene annunciato in una nota.



"È il film di animazione che, nella sua categoria, ha realizzato il maggiore incasso della storia del cinema. - si specifica - La protagonista del film, Elsa, è la regina di Arendelle e la sorella maggiore di Anna. È una ragazza di 21 anni apparentemente molto riservata, ma soltanto perché ha paura dei suoi stessi poteri, che fin da piccola ha dovuto nascondere e tentare di dominare. Alla fine grazie all'amore saprà controllarli. Anna è la coprotagonista, e sorella minore di Elsa. È una principessa dai capelli rossi e con le lentiggini, ha 18 anni, molto dolce anche se ingenua e maldestra. È forte e determinata, ed ha un carattere molto spontaneo, totalmente in contrasto con quello misurato e temperato della sorella".