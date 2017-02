Enigma: il film su Alan Turing di Michael Apted, su Rai Storia

Il film 'Enigma' in onda domenica 12 febbraio su Rai Storia.

"Una delle più importanti battaglie di tutta la seconda guerra mondiale fu combattuta a circa 75 chilometri a nord-ovest di Londra, nella tenuta militare di Bletchley Park, a metà strada tra Oxford e Cambridge. È qui infatti che operava l'unità principale di crittoanalisi del Regno Unito" riferisce in un comunicato la Rai.



"Ed è appunto qui che alcune delle menti logico-matematiche e linguistiche più brillanti del loro tempo, sotto la guida di Alan Turing, il padre della scienza informatica e dell'intelligenza artificiale contemporanea, riuscirono a decifrare Enigma, il sistema utilizzato dai tedeschi per le loro comunicazioni in codice" prosegue la tv di Stato.



Si evidenzia: "Alla loro impresa, decisiva ai fini dell'esito del conflitto, è dedicato 'Enigma' - film diretto da Michael Apted nel 2001 tratto dall'omonimo best-seller di Robert Harris pubblicato nel 1995 - che Rai Cultura propone domenica 12 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per 'Binario Cinema'."



"Ricostruzione romanzata secondo i canoni della spy story più classica e con un protagonista - viene spiegato in ultimo -, Tom Jericho, sotto la cui maschera non è difficile scorgere le fattezze di Alan Turing, il film è interpretato, tra gli altri, da Dougray Scott e Kate Winslet. La sceneggiatura è firmata da Tom Stoppard."