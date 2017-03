Emma Stone e Ryan Gosling: i film prima di La La Land, su Italia 1

'Crazy, Stupid, Love' e 'Gangster Squad' i film con Emma Stone e Ryan Gosling, in onda venerdì 24 marzo su Italia 1.

"Venerdì 24 marzo, in prima e seconda serata, Italia 1 propone due pellicole con la coppia hollywoodiana più celebrata del 2017: Emma Stone e Ryan Gosling. I due protagonisti del film di successo planetario 'La La Land' - 14 nomination ai Premi Oscar 2017 e 6 statuette vinte, 7 premi su 7 candidature ai Golden Globe 2017, 5 Premi BAFTA - avevano già dimostrato forte alchimia in due pellicole precedenti che li vedevano sempre innamorati" mettono al corrente in una nota da Mediaset.



Il gruppo milanese spiega in ultimo: "In prima serata, 'Crazy, Stupid, Love', commedia romantica con interpreti 3 Premi Oscar - Julianne Moore, Emma Stone e Marisa Tomei - e 2 Candidati Oscar - Steve Carell e Ryan Gosling. Nel cast anche Kevin Bacon. Apprezzato da pubblico e critica, è stato un successo al botteghino e ha anche ricevuto una nomination ai Golden Globe. In seconda serata, 'Gangster Squad', ispirato alla vera storia del criminale Mickey Cohen. Ambientato negli anni quaranta a Los Angeles, il film racconta la storia di un gruppo di ufficiali del Dipartimento di Polizia che formano una 'Gangster Squad' per combattere il fuorilegge. Nel cast, il premio Oscar Sean Penn e il candidato Oscar Josh Brolin."