Elysium: la fantascienza con Matt Damon e Jodie Foster su Rai2

In prima visione tv il film 'Elysium', in onda venerdi 28 aprile su Rai2.

"Per il Ciclo 'Cinema Cinema' Rai2 presenta, in prima visione assoluta, il film di fantascienza 'Elysium' con protagonisti Matt Damon e Jodie Foster, in onda venerdi 28 aprile alle 21.20. - si fa sapere in un comunicato dalla tv di Stato - La storia è ambientata nel 2154, anno in cui esistono due classi di essere umani: i benestanti che vivono su una incontaminata stazione spaziale costruita dall'uomo chiamata Elysium, e il resto della popolazione che vive in un sovrappopolato e disastrato pianeta Terra".



La Rai prosegue infine: "Le persone sulla Terra sono disperate e vorrebbero fuggire dal crimine e dalla povertà dilaganti. Inoltre, hanno un drammatico bisogno di cure mediche disponibili soltanto su Elysium. Purtroppo, ad Elysium le legge anti-immigrazioni e le forze in atto per preservare il lussuoso stile di vita dei propri cittadini sono ferree. L'unica persona che ha qualche possibilità di portare equilibrio tra questi due mondi è Max, un uomo ordinario e disperato. La regia è di Neill Blomkamp. Nel cast anche William Fichtner, Alice Braga, Diego Luna."