E venne il giorno: il triller fantascientifico su Rai3

Rai3 manda in onda martedì 7 febbraio il film 'E venne il giorno'.

"Martedì 7 febbraio alle 21.15 Rai3 trasmette il film 'E venne il giorno'. Dopo la misteriosa sparizione delle api, una tremenda catastrofe naturale di immani dimensioni sta per abbattersi sul nostro pianeta. Nessuno all'inizio capisce di cosa si tratti e si pensa ad attacchi chimici ad opera di terroristi. Ma le cose stanno ben diversamente" rende noto la tv di Stato.



"La famiglia di Elliot, un giovane insegnante di college - che cerca di mettersi in salvo in un viaggio attraverso gli USA sconvolti dal panico - è solo una tra le tante famiglie americane in fuga. Perché una morte misteriosa e inspiegabile minaccia tutti, senza distinzioni." scrive in conclusione la Rai.