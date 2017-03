Dracula di Bram Stoker: il film con Winona Ryder su Rai4

Rai4 trasmette il film 'Dracula di Bram Stoker', in onda martedì 14 marzo.

"Appuntamento con la leggenda del Conte Dracula martedì 14 marzo alle 21.05 su Rai4 che trasmette il film 'Dracula di Bram Stoker' con Gary Oldman e Winona Ryder" viene illustrato in una nota dalla tv di Stato.



"Nel 1462 le armate del principe transilvano Vlad sconfiggono i musulmani. Elisabetta viene spinta al suicidio da un falso messaggio che le annuncia la morte dello sposo. Per questo Vlad si vota per sempre al Male - viene anticipato della trama -, diventando così l'immortale Dracula. Quattro secoli dopo riceve nel suo castello il giovane agente immobiliare londinese Jonathan Harker, fidanzato con Mina, iderndica alla sua Elisabetta. Il vampiro decide così di trasferirsi nella Londra vittoriana."



"Giunto a destinazione, - si segnala - il principe vampirizza Lucy, una disinvolta amica di Mina anch'essa prossima alle nozze, ma prima di poter fare altrettanto con Mina si trova a fronteggiare il professor Van Helsing. La resa dei conti è vicina e, dopo un'infernale galoppata sulla via del ritorno, Vlad, Mina, Jonathan, Van Helsing si ritrovano nel castello di Dracula mentre sta per sorgere il sole...".