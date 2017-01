Diane Lane finisce "Nella rete del serial killer": il film su Rai2

"Un maniaco mostra in diretta su internet le torture che infligge alle sue vittime prima di ucciderle. Del caso si occupa la sezione cyber crime del Dipartimento di Polizia di Portland, nell'Oregon, dove l'agente Jennifer Marsh, aiutata dal collega Griffin Dowd, indaga su alcune truffe e raggiri nel mondo del web" segnala in un comunicato la Rai.



"Jennifer ha una figlia che vive con lei, dopo la morte del marito Nick, anche lui agente. Ben presto la protagonista inizia a indagare sul sito web del killer Owen Reilly, che risulta irrintracciabile. Sul sito viene inviato in streaming un video di un gatto rapito che viene torturato e poi ucciso. Jennifer che lavora come Agente Speciale membro della divisione della FBI, dedicata ai crimini cibernetici, si troverà da sola a combattere contro il serial killer. E' Il film 'Nella rete del serial killer' in onda mercoledì 18 gennaio alle 23.10 su Rai2. Diretto da Gregory Hoblit, interpretato da Diane Lane e Billy Burke" riferisce in ultimo la tv pubblica.