Dalida: in prima tv su Rai1 il film, con Riccardo Scamarcio

Rai1 trasmette mercoledì 15 febbraio il film 'Dalida'.

"Il film 'Dalida' che Rai1 trasmette in prima assoluta italiana, mercoledì 15 febbraio in prima serata, ripercorre interamente la vita e la carriera dell'artista, dalla nascita al Cairo nel 1933 alla sua prima sorprendente esibizione all'Olympia di Parigi nel 1956, dal suo matrimonio con il titolare della Radio Europe n.1 Lucien Morisse alla Disco Music della fine anni Settanta, dai suoi viaggi iniziatici in India al successo mondiale del brano 'Gigi l'amoroso' del 1974 senza tralasciare l'apparizione al Festival di Sanremo 1967 con 'Ciao amore, ciao'" segnala in una nota la tv di Stato.



Dalla Rai si sottolinea dunque: "Diretto dalla regista Lisa Azuelos, è interpretato da Sveva Alviti nel ruolo della celebre cantante francese di origine italiana Jolanda Gigliotti, in arte Dalida, e a da Riccardo Scamarcio nel ruolo di Orlando, fratello e produttore dell'artista. Nel cast Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle e gli italiani Alessandro Borghi, Valentina Carli e Brenno Placido."



«Dalida non è stata solo una donna da record - l'artista francese più pagata del mondo dello spettacolo, 170 milioni di dischi venduti, 2000 canzoni incise, 70 dischi d'oro ecc. ecc. - quanto una personalità fuori dal comune. Le persone celebri non osano forzare il destino. Lei sì» spiega la regista Azuelos.



"Il film è una coproduzione franco-italiana di Pathé Production in collaborazione con Rai Cinema. 'Dalida' - si evidenzia infine -, il ritratto intimo di una donna assoluta, complessa e solare, una donna moderna in un'epoca che lo era molto meno. Ci ha lasciati giusto tre decenni fa a soli 54 anni."