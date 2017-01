Dal cinema alla tv: Alessandro Siani torna su Rai1 con "Il principe abusivo"

"'Il principe abusivo' è la proposta di Rai1 per martedì 3 gennaio, in prima serata alle 21.25. Diretto da Alessandro Siani, vede la partecipazione dello stesso Siani, Christian De Sica, Sarah Felberbaum e Serena Autieri. Per raggiungere la fama sui rotocalchi rosa, la principessa Letizia finge una relazione con Antonio, uno squattrinato napoletano. La genuinità del ragazzo, però, la farà innamorare davvero".



Prospio in questi giorni Alessandro Siani è al cinema con il suo nuovo film "Mister felicità", già boom di incassi.