Cose nostre - Malavita: il film di Luc Besson, su Rai3

In tv: 'Cose nostre - Malavita', in onda lunedì 24 luglio su Rai3.

"Lunedì 24 luglio alle 21.15 Rai3 trasmette il film di Luc Besson 'Cose nostre - Malavita'. Nessuno della famiglia Blake è particolarmente felice di trasferirsi dall'America in un quieto villaggio della Normandia, a nord della Francia. Anche perché i Blake sono nella realtà la famiglia Manzoni del New Jersey, che è entrata nel programma di protezione testimoni dopo che il capofamiglia Fred (Robert De Niro) ha tradito i suoi ex colleghi mafiosi e cui non rimaneva quindi altra scelta per salvar la pelle" rendono noto dalla tv di Stato.

La Rai puntualizza in ultimo: "Così adesso Fred si spaccia per uno scrittore e la moglie Maggie (Michelle Pfeiffer) spia i vicini da dietro le tende di casa, mentre i figli vanno a scuola. Ma, poco alla volta, le vecchie abitudini dei Manzoni tornano a far capolino, mentre qualcuno della vecchia 'famiglia' è già sulle loro tracce, desideroso di fargliela pagare."