Captain America: civil war: prima visione tv solo su Sky Cinema Uno e 3D

Solo su Sky Cinema Uno HD e Sky 3D il film campione d'incassi 'Captain America: civil war', in onda lunedì 10 aprile.

"'Captain America: civil war', il film che ha ottenuto il maggior successo internazionale al box office del 2016 con oltre un miliardo di dollari di incasso, firmato dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America - The Winter Soldier, Tu, io e Dupree) con Chris Evans (I Fantastici 4), Robert Downey Jr (Golden Globe per Sherlock Holmes e nomination all'Oscar per Tropic Thunder) e Scarlett Johansson (La ragazza con l'orecchino di perla, Lost in Translation, Match Point) sbarca in prima visione esclusiva lunedì 10 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e Sky 3D".



"In questo nuovo capitolo, sequel di 'Captain America - The Winter Soldier', Steve Rogers (Captain America interpretato da Chris Evans) è al comando della nuova squadra di Avengers con lo scopo di proteggere l'umanità. - viene anticipato - Tuttavia, in seguito ad un delicato incidente internazionale che porta alla morte di diversi innocenti, le Nazioni Unite decidono di creare un ente governativo che possa monitorare e decidere quando far intervenire il team di Avengers. A questo punto, la squadra si spacca in due fazioni. La prima guidata da Captain America, che fatica a fidarsi delle istituzioni e ritiene fondamentale che gli Avengers decidano liberamente quando intervenire, mentre la seconda è capeggiata da Iron Man (Robert Downey Jr.), il quale ha sorprendentemente deciso di sostenere la creazione di una supervisione esterna. Separati e con obiettivi differenti, i Vendicatori dovranno comunque tentare di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario".



"Il film, oltre all'incredibile successo al botteghino, è stato accolto positivamente anche dalla critica. - viene precisato infine - Se per Variety ed Entertainment Weekly si tratta del più importante film del Marvel Cinematic Universe, il Telegraph lo riconosce come 'il film sui supereroi che sogni fin dall'infanzia per il semplice fatto che c'è tutto quello che deve esserci', mentre per l'Hollywood Reporter questo capitolo 'porta il franchise d'azione dello studio ad un livello che soddisferà sicuramente i fan'. Insieme a Chris Evans, Robert Downey Jr e Scarlett Johansson, tra gli altri, fanno parte di questo cast stellare Sebastian Stan (Sopravvissuto – The Martian), Anthony Mackie (Million Dollar Baby, Notorious B.I.G.), Don Cheadle (nomination all'Oscar come migliore attore protagonista in Hotel Rwanda), Jeremy Renner (due nomination agli Oscar per The Hurt Locker e The Town) e Paul Bettany (A Beautiful Mind)".