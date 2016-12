Capodanno 2017 inizia con la Maleficent Angelina Jolie

"La sera di Capodanno alle 21.30 Rai1 trasmette in prima tv il film della Disney 'Maleficent' con Angelina Jolie. In un mondo fantastico un odio atavico separa due regni confinanti - riportano in un comunicato dalla tv di Stato -, quello degli uomini e quello della Brughiera, abitato da fate e creature incantate."



"È in questo territorio magico che vive la piccola Malefica - prosegue in ultimo la Rai -, in pace con tutti. Ed è qui che fa la conoscenza di Stefano, suo coetaneo, abbastanza curioso e coraggioso da spingersi dove gli uomini non si spingono mai. La loro amicizia, man mano che crescono, lascia il posto all'amore, ma, quando a Stefano si presenta l'occasione di diventare re, egli non esita a tradire l'amata, ferendola nel modo più grave e scatenando in lei l'ira e il proposito di vendetta."