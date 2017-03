Cani sciolti: il film di Baltasar Kormákur su Rai2

Rai2: cani sciolti in prima tv con mark wahlberg e denzel washington

"Per il ciclo Cinema cinema, Rai2 trasmette in prima tv venerdì 17 marzo alle 21.20 il film d'azione 'Cani sciolti' con la regia di Baltasar Kormákur e interpretato da Mark Wahlberg, Denzel Washington, Bill Paxton" diffonde in una nota la tv di Stato.



La Rai prosegue in ultimo: "Durante gli ultimi 12 mesi, l'agente della DEA Bobby Trench e l'ufficiale dell'Inteffigence della Marina degli Stati Uniti, Marcus Sugman hanno lavorato fianco a fianco. Lavorando in incognito come membri di una gang di trafficanti di droga, sono diffidenti l'uno verso l'altro proprio come lo sono nei confronti dei criminali che devono smascherare ed arrestare. Quando il loro tentativo di infiltrarsi in un cartello di droga messicano con il conseguente recupero di milioni di dollari va in fumo, Trench e Stigman vengono immediatamente sconfessati dai loro superiori..."