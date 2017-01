C'era una volta in America: la versione integrale del film di Sergio Leone su Rai3

"La sera dell'Epifania, venerdì 6 gennaio alle 21.15, Rai3 trasmette la versione integrale lunga 4 ore del film di Sergio Leone 'C'era una volta in America'. Tratta dal romanzo di Harry Grey The Hoods del 1952, la pellicola narra, nell'arco di quarant'anni (dagli anni Venti ai Sessanta), le drammatiche vicissitudini del criminale David 'Noodles' Aaronson e dei suoi amici nel loro progressivo passaggio dal ghetto ebraico, all'ambiente della malavita organizzata nella New York del proibizionismo e del post-proibizionismo. E' un film del 1984 con Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern" riportano in un comunicato dalla tv di Stato.